Hollow Knight Silksong : Le développement touche à sa fin, mais la Team Cherry ne promet rien

Porté aux nues par une partie des joueurs dès sa sortie en 2017, le très léché Hollow Knight avait su s'approprier les codes du genre pourtant largement éculé du metroidvania pour les réinterpréter à sa manière. Dès lors, une suite était évidemment attendue au tournant.

Les développeurs de la Team Cherry avaient ainsi exaucé le voeux de bien des aventuriers en mal de challenge en officialisant Hollow Knight : Silksong le jour de la plus alambiquée des célébrations du calendrier, non sans préciser que le talentueux Christopher Larkin serait de retour à la composition.

Ça va trancher, Cherry

Mais depuis lors, bien peu d'éléments concernant cette suite très attendue nous étaient parvenus, jusqu'à ce que la belle Hornet n'occupe avec grâce la couverture du dernier numéro du magazine Edge. Et si les joueurs qui avaient trouvé le premier épisode assez peu accueillant de prime abord (et votre serviteur fait assurément partie de ceux-là) sont désormais rassurés de savoir que Silksong s'annonce déjà plus accessible, le mystère plane toujours autant sur sa sortie.

Heureusement, il y a toujours quelqu'un sur les forums de ResetEra pour surveiller le Discord de ladite Team Cherry, et c'est ainsi que l'on apprend de la bouche du responsable marketing Matthew Griffin que l'attente pourrait bientôt toucher à sa fin :

On pourrait dire que nous avons terminé tout le contenu du jeu, et que nous en sommes aux dernières phases de test. Mais cela ne nous dit quand même rien sur une éventuelle date de sortie. Personnellement, je pense qu'il ne faut jamais annoncer une date avant d'avoir entre les mains une version qui pourrait effectivement sortir dans le commerce, et qui ne nécessite plus que la correction de quelques bugs.

Toute ressemblance avec un mélodrame plus ou moins cybernétique serait évidemment tout ce qu'il y a de plus fortuite, m'enfin. En attendant, si l'Équipe Cerise prend soin de ne pas s'avancer sur une quelconque date, il y a tout de même de grande chances pour que Hollow Knight : Silksong vienne nous piquer de son dard en 2021 sur PC et Switch.