RPG Time The Legend of Wright est repoussé, la rentrée scolaire aussi

Depuis son officialisation en grande pompe lors de la conférence Microsoft de l'E3 2019, peut-être l'aviez-vous laissé de côté, voire carrément oublié. C'était sans compter sur l'insistance de votre serviteur, qui avait profité de la Gamescom du même millésime pour le prendre en main. Promis pour cette fichue année 2020, RPG Time : The Legend of Wright manque toujours à l'appel.

Ce titre délicieusement régressif qui nous rappelle d'interminables journées passées à rêvasser sur sa table d'écolier, nous invite pour rappel à partir à l'aventure avec les moyens du bord, pour affronter squelettes, dragons, et autres tigres de papier.

L'aventure développée par le bien nommé studio Desk Works nous promettait à l'origine de découvrir son univers singulier en 2020, mais un vilain virus plus tard, la cloche censée sonner l'heure de la récréation peine à se faite entendre. Voilà qu'un simple coup de crayon vient aujourd'hui changer la donne, alors que les japonais annoncent le report du jeu sur un célèbre réseau social :

"RPG Time: The Legend of Wright" will be changed to 2021 release.

Development is progressing well, but we'd like to take some more time to further refine the game! Please look forward to it!#indiegame #indiedev https://t.co/npKxspKDok pic.twitter.com/20zJa5t7kw