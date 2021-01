Fumito Ueda et Gen DESIGN auraient-ils dévoilé une première image de l'après The Last Guardian ?

Voilà déjà plus de quatre que le dernier projet - à la gestation ô combien longue et douloureuse - de Fumito Ueda a vu le jour. Ce dernier avait expliqué vouloir mettre moins de temps pour le suivant. Et si les premières nouvelles arrivaient prochainement ? L'espoir est permis.

Parce que la politesse et les bons sentiments, c'est important, surtout en ce moment, la carte de voeux de Gen DESIGN pour l'année 2021 s'est dévoilée il y a quelques jours sur le site officiel du studio, en préambule de la page principale. Visible dans notre galerie d'images ci-dessous, celle-ci laisse apparaître un message sympathique :

Nous espérons que vous passerez une très bonne année.

Mais ce n'est bien entendu pas là-dessus que les yeux s'arrêtent. Au-dessus de ces quelques mots décidément très gentils, on découvre un 2021 offrant des images des jeux conçus par Fumito Ueda. Chacun assignés à un chiffre, voilà donc ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian. Et il reste le 1 dont l'illustration nous est inconnue.

On y aperçoit un personnage sous une cape rouge, prenant appui sur ce qui s'apparenterait à la structure d'un bâtiment, cela au bord-de l'eau. Même si cela ne représente pas grand chose, il s'en dégage déjà quelque chose, qui n'est pas sans faire penser au parfaitement génial Nausicaä de la Vallée du Vent de Hayao Miyazaki et d'un de ses rejetons vidéoludiques très attendus, un certain Sable. Mais une fois de plus, on peut projeter ce que l'on veut, rien n'est sûr tant que les responsables ne parlent pas.

Ces dernières années, plusieurs visuels, soupçonnés comme étant des images ou des concept arts du nouveau projet de Gen DESIGN, avaient mené les enquêteurs sur de nombreuses pistes, notamment, pour votre serviteur, l'idée farfelue d'un Project Porco, dans lequel une jeune fille au teint diaphane se retrouverait accompagnée d'un gigantesque cochon humanoïde.

Si ce visuel nous indique que nous aurons des informations prochainement, reste à savoir où il faut signer pour que ce soit une certitude. On rappellera que le jeu en développement sera édité par Epic Games Publishing, comme le prochain Remedy Entertainment et le nouveau Playdead. En 2019, qualifié d'inattendu et familier, il était à l'état de prototype encourageant.

Bon bah maintenant faut balancer la sauce.