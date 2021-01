CES 2021 : LG dévoilera des téléviseurs LCD mini LED 4K et même 8K

Le CES - alias le grand bal annuel du hardware - n'a même pas encore commencé que l'on sait déjà que des constructeurs, à l'image du coréen LG, vont dévoiler des gammes de produits bien spécifiques.

Comme le précise LG sur son site, nous devrions avoir le droit de découvrir de nouveaux types d'écrans à savoir des téléviseurs LCD Mini-LED dont on vous parle depuis des mois. En effet, connu pour ses écrans OLED, le constructeur coréen souhaite réduire cette année l'écart de performances entre le simple LCD et l'OLED et donc créer un pont technologique avec du LED QNED Mini.

Mini LED, maxi-beauté ?

Pour faire simple, cette nouvelle technologie permet d'avoir une meilleure luminosité et de meilleurs contrastes. Cela devrait se décliner en dix modèles différents (oui, quand même) allant de la 4K à la 8K 86 pouces, histoire de bien faire.

Il ne reste plus qu'à attendre le 11 janvier (et virtuellement cette année) pour en apprendre un peu plus sur ces nouveaux téléviseurs. Les nouveautés dans le milieu du hardware vont-elles faire de 2021 un tournant ? On l'espère.