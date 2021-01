Katsuhiro Harada (Tekken) travaille sur le projet le plus coûteux de l'histoire de Bandai Namco

L'âge Trazesque de 50 ans atteint, on pensait le vénérable Katsuhiro Harada apaisé, ayant atteint une certaine forme de sagesse. Toujours prompt à nous surprendre, l'homme au poing de fer et au tempérament en acier trempé a commencé l'année avec une déclaration tonitruante.

À voir aussi : Ridge Racer : Katsuhiro Harada critique la direction de Bandai Namco

Le célèbre réalisateur (puis producteur) de la série Tekken, honoré en 2019 du titre de producteur général des licences chez l'éditeur Bandai Namco, a en effet participé à un événement en direct organisé par CyberConnect2, le studio du très enjoué Hiroshi Matsuyama.

Mokujin Fizz

Non content d'afficher assez fièrement une bouteille de ce que l'on imagine être du saké pétillant, le père Harada a joué la carte du teasing en affirmant qu'il travaillait sur un nouveau projet aussi mystérieux que... coûteux :

J'ai rejoint l'entreprise alors que la PlayStation venait de sortir. À cette époque, les développements les plus courts ne dépassaient pas six ou sept mois. Celui du premier Tekken était très court, Tekken 2 a duré six mois, et pour Tekken 3, nous avons eu un an et demi.



Étant jeune, je pensais que je pourrais travailler sur une cinquantaine de projets d'ici à ce que je meure, mais ce n'est évidemment plus possible aujourd'hui. Pour être franc, je pense que je pourrais travailler sur trois nouveaux jeux si je restais attaché à la série Tekken, mais s'il me fallait travailler sur une toute nouvelle licence, je ne pourrais en faire que deux : la création demande de donner le meilleur de soi-même, et il faut donc être réaliste.

Si l'on préfèrera évidemment penser à la retraite bien méritée de Harada plutôt qu'à son funeste trépas, il semblerait que le producteur général se destine plutôt à une véritable nouveauté qu'à organiser un nouveau tournoi du poing d'acier :

J'occupe désormais un poste de responsable, et je dois maintenant gérer ce tout nouveau projet en développement. En toute honnêteté, je pense qu'il s'agit du projet le plus coûteux de l'histoire de Bandai Namco, c'est même incroyable que mes supérieurs aient validé cette décision. Nous avons donc désormais obtenu la validation, mais à cause du coronavirus, nous n'avons pas encore pu débuter correctement.

Celui qui a travaillé de près ou de loin sur tous les épisodes majeurs de Tekken semble toutefois prendre ses distances avec la célèbre saga, qu'il continue bien évidemment à porter dans son coeur :

Je ne travaille pas sur un nouveau jeu de combat. Je pense que jamais je ne le ferai sur un autre titre qu'un Tekken. Mais je ne dirais pas de quoi il s'agit pour l'instant !

Quel teasing les enfants ! Au vu des propos évidemment alléchants de l'intéressé, il y a fort à parier qu'il nous faudra patienter de longs mois longues années avant de découvrir de quoi il retourne... En attendant, les paris sont évidemment ouverts.

[Source]