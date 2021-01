League of Legends : La saison 11 de compétitions reprendra le 8 janvier

Il va être temps de se renseigner sur la meta et de se préparer à faire ses matchs de placement, puisque la saison 11 se lancera ce vendredi à 16 heures en France.

C'est officiel : la compétition va reprendre dans quelques jours sur le MOBA numéro 1, League of Legends. La saison 11 de League of Legends se lancera le 8 janvier à 16 heures en donnant à tous les joueurs un rang provisoire qui changera à chaque partie de placement jouée, jusqu'à obtenir un classement définitif après les traditionnelles parties de placement.

L'année dernière, le système de classement a reçu des changements majeurs avec l'ajout du rang Fer et la suppression des divisions V. Des discussions ont également eu lieu pour supprimer les parties de promotion nécessaires pour monter de division ou de rang, mais la décision n'a finalement pas été prise.

Nouvelle boutique

Pour ce qui est des changements généraux entre les saisons 10 et 11 sur League of Legends, un aspect majeur du jeu a été retravaillé : la boutique d'items. Son interface a été refondue pour être plus intuitive et claire, pour mieux guider les joueurs. D'un autre côté, la jungle n'a cette fois pas subi de changements drastiques, puisque les développeurs continuent à ajuster les dragons élémentaires et autres éléments introduits l'année dernière. De nombreux items ont aussi subi des changements avec l'arrivée des items mythiques.

Que sont les items mythiques ? Ce sont les objets les plus puissants du jeu, tellement qu'un seul item de cette rareté peut être gardé dans une partie. En plus de statistiques avantageuses, ces items disposent d'une capacité active qui les rend d'autant plus uniques. Pour la plupart, ces items sont des versions différentes de ceux déjà connus, comme l'Echo de Luden. Mais d'autres plus nouveaux ont aussi débarqué sur le jeu, et il vaudra mieux vous familiariser avec ces derniers pour ne pas être perdus en se lançant dans ses parties de placement.

En plus de ces changements, le champion support Rell est arrivé avec une floppée de rééquilibrages pour ajuster la meta avant le lancement des ligues régionales sur LoL.