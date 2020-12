Cyberpunk 2077 : Une "pluie de DLC gratuits" prévue pour début 2021

Alors que plusieurs plaintes ont été déposées aux Etats-Unis, suite aux nombreux soucis liés à Cyberpunk 2077, CD Projekt RED continue quat à lui de vouloir aller de l'avant, et proposera d'ici au début de l'année 2021, une "pluie de DLC gratuits". Pour se faire pardonner ?

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : Une plainte déposée aux États-Unis

Et c'est sur le site officiel du jeu, que l'annonce, évidemment attendue, peut -être lue. Et comprise dans son entièreté, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

A Night City, une pluie de DLC gratuits est annoncée pour début 2021. Plus de détails prochainement.

En vérité, rien de nouveau sous le soleil, puisque le développeur avait déjà procédé de la sorte concernant son autre gros jeu The Witcher III : Wild Hunt, avec moults DLC et autres mises à jour pour des quêtes mais également des plus gros morceaux, de quoi donner à manger à celles et ceux qui avaient déjà fini l'Histoire principale.

En espérant surtout que les versions Xbox One et PS4 soient dans le même temps quelque peu "réparées" car pour l'instant, ce sont surtout les bugs et les soucis en tous genres qui prévalent sur ces deux titres "old gen"...