Steam : Les jeux les plus lucratifs et les plus populaires de 2020 dévoilés

Avec cette fin d'année quasi terminée, Steam continue de dévoiler les jeux qui ont fait le succès de sa plateforme (ou l'inverse), avec les meilleures ventes en termes de popularité et de chiffres d'affaires. C'est tipar les enfants.

A tout Seigneur tout honneur, on commence par les titres qui ont connu ou qui continuent de connaître un franc succès, puisqu'il s'agit là des 100 meilleurs titres en termes de chiffre d'affaires brut, avec les plus hautes en Platine, puis en Or, Argent et enfin en Bronze.

Sans surprise, on retrouve des titres comme Cyberpunk 2077, mais aussi Grand Theft Auto V, Counter-Strike : Global Offensive ou encore Destiny 2 ou bien le très surprenant Fall Guys : Ultimate Knockout.

L'autre section concerne les Nouveautés de 2020 toujours en chiffre d'affaires brut (à cette adresse), avec en vrac Command & Conquer Remastered Collection, Half-Life : Alyx, Death Stranding ou encore Crusader Kings III pour ne citer que ceux-là.

La suite concerne les meilleurs jeux ayant réussi à agréger pas moins de 200.000 joueurs en simultané. Ceux qui ont fait un énorme carton d'audience donc.

Et comme vous pouvez le voir, Among Us et Cyberpunk 2077 sont les fers de lance de cette catégorie "Platine". La liste de la suite est à retrouver sur ce lien. Vous y trouverez en effet ceux qui ont réussi à réunir 100.000 joueurs en même temps, puis 50.000, et enfin 30.000. (Sont exclus les jeux gratos ou qui ont fait l'objet d'une opération spéciale le temps d'un week-end par exemple).

Ci-dessous, la première partie des jeux qui ont réussi à être promu via un accès anticipé. Toujours en termes de chiffre d'affaires Brut. on y retrouve pêle-mêle, Hades, Torchlight III ou encore Skater XL. Mais il y en a d'autres HEIN ! ici, ce sont les "Platine", la crème de la crème et de la mousse au chocolat donc.

Les meilleurs jeux VR sur Steam sont ici...

Les jeux VR ont aussi droit à leur classement avec là encore les meilleurs titres répertoriés par Steam sur sa plateforme, toujours en fonction de leur chiffre d'affaires brut. Quoi de pluis logique que d'y retrouver l'incroyable Half-Life : Alyx, attendu depuis des années par ses admirateurs, ou encore Beat Saber, toujours une valeur sûre. Quant à The Walking Dead : Saints & Sinners... Toute la liste est à cette adresse.

Et ENFIN, la liste des meilleurs jeux avec contrôleurs de l'année, en nombre de joueuses et joueurs actifs par jour est à voir à cette adresse précise. on y retrouve Dragon Ball Z Kakarot, mais aussi The Witcher III : Wild Hunt ou encore Hades, encore lui.