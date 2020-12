Antoine Griezmann fait désormais partie de la #TeamXbox

Le footballeur professionnel Antoine Griezmann vient d'intégrer la Team Xbox. C'est ce qu'il vient d'annoncer sur les réseaux ultra sociaux qu'est Twitter.

À voir aussi : eFootball PES 2020 : Un nouveau tournoi caritatif ce week-end avec Griezmann, Matuidi, Pirès...

On savait depuis belle lurette que Grizou avait des billes dans l'eSpport, et avait même créé sa team Grizi eSport (voir les news plus bas). On sait désormais qu'il fera officiellement partie de l'équipe Xbox France, pour on imagine différentes opérations de marketing et de parties de jeux vidéo toutes plus folles les unes que les autres.

Une Xbox Series X a son nom

Si rien n'a encore filtré sur sa véritable "mission", le joueur du Barça pose ici fièrement avec une Xbox Series X a son nom, et on peut raisonnablement dire que ceci est un peu la grande classe. Est-ce à dire pour autant qu'on ne le verra plus jouer à la PS4 ou PS5 dans les mois à venir ?

Suite au prochain épisode !