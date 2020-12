DBrand fabriquera des plaques (faceplates) PS5 et défie Sony de le poursuivre en justice

Tout au long du mois de décembre, Romain avait suivi pour vous cher public, la fameuse "affaire des faceplates (plaques) PS5 interchangeables", que des fabricants voulaient mettre sur le marché. Malheureusement pour eux, Sony les avait alors menacé de les poursuivre en justice s'ils persévéraient, estimant qu'ils marchaient sur ses platebandes... Un dernier venu ne compte pourtant pas se laisser faire et promet des plaques pour 2021.

À voir aussi : PS5 : Menacé par Sony, le revendeur de plaques interchangeables annule les commandes

La marque DBrand a en effet, via un message Reddit déjà prévenu le géant japonais, en annonçant qu'il allait à son tour fabriquer ces fameuses faceplates interchangeables de la PS5, et que Sony pouvait toujours tenter de l'en dissuader, même devant les tribunaux.

Si le blanc de la PS5 vous rebute, et estimez que vous avez le droit d'en changer comme bon vous semble, alors la marque DBrand sera sans doute là pour vous aider. Cette dernière est spécialisée dans la personnalisation de coques pour téléphone, et a annoncé via un message sur Reddit qu'elle lancera bel et bien ses plaques interchangeables pour la PS5, au nez et à la barbe de Sony, quitte à se prendre un procès en bonne et due forme.

Le site annonce une mise en chantier "dans les prochains jours" et une vente qui sera effective au début de l'année 2021. Si toutefois le bras de fer avec Sony n'est pas entamé d'ici là... s

Quel suspense...

[Via]