Werewolf The Apocalypse - Heart of the Forest arrive sur Switch début 2021

Sorti le 13 octobre dernier sur PC, le jeu d'horreur Werewolf : The Apocalypse - Heart of the Forest arrivera sur Nintendo Switch une semaine après la Pleine Lune, soit précisément le 7 janvier 2021, selon mes sources chaudes.

Si vous voulez tout savoir tout de suite, car je sais que vous le désirez ardemment, sachez d'ores et déjà que la démo et la précommande ont débuté depuis le 22 décembre dernier. Le RPG, basé sur un jeu de plateau, sera ainsi disponible sur le Nintendo eShop au prix de 14,99 €, avec une réduction supplémentaire de 10% pour la période de précommande et de lancement.

Aventure loup... foque

Werewolf : The Apocalypse - Heart of the Forest est un jeu d'aventure, inspiré de l'expérience du légendaire jeu de rôle sur table Werewolf : The Apocalypse. Vous êtes une certaine Maia, et vous allez découvrir les sombres secrets de votre famille qui révéleront des vérités enfouies depuis des lustres, sur la forêt de Bialowieza, la dernière région sauvage d'Europe centrale...

Le portage Nintendo Switch inclura l'expérience complète, avec les commandes adaptées à la console. Le rabais de précommande de 10% se poursuivra jusqu'au 11 janvier en Amérique et jusqu'au 21 janvier en Europe.