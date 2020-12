Microsoft, McAfee et 17 autres se coalisent pour lutter contre les ransomwares

Véritable plaie qui menace à la fois les particuliers et les entreprises, les ransomwares ( logiciels malveillants qui prennent en otage des données personnelles) sont de plus en plus élaborés. Pour lutter contre ce véritable fléau numérique, voici venu le temps de la "Ransomware Task Force". Sera-t-elle efficace ?

La Ransomware Task Force c'est un peu comme les Avengers mais pour l'informatique et pour lutter contre les ransomwares. Pour atteindre son but, 19 entreprises et acteurs de l'industrie ont formé cette véritable coalition de guerre, avec en tête Microsoft et MacAfee. On y trouve aussi d'autre compagnies spécialisées dans la sécurité informatique comme Rapid7 mais aussi et surtout des organismes gouvernementaux (en majorité anglo-saxons).

La guerre est déclarée !

Le lancement sera effectif en 2021 et aura pour but d'identifier les failles de sécurité (dans le milieu de cybersécurité), et de proposer des réponses appropriées. L'enjeu étant majeur pour la sécurité de nombreuses entreprises à travers le monde et même pour de plus en plus de particuliers, touchés bien plus qu'auparavant par cette escroquerie.

Un Agenda et un site internet sont prévus dès janvier 2021. Il s'agira ensuite d'avoir des actions concrètes dès le printemps prochain.