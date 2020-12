Bloodstained Ritual of the Night présente son mode Classic, pour les fans de Castlevania

Depuis sa sortie, le dernier IGAvania en date essaie de rattraper le temps perdu sur les correctifs, en particulier sur Switch, et à cause d'un virus très contagieux pour reprendre le cours normal de ses promesses en matière de contenus supplémentaires. Bonne nouvelle : une nouveauté arrive.

Le prochain ajout à Bloodstained : Ritual of the Night sera donc le Classic Mode, qui arrivera gratuitement en janvier 2021. Annoncé avec la feuille de route présentée durant l'été 2020, ce nouveau mode n'avait pas daigné en dire plus sur ses intentions. C'est désormais choses faite grâce à la vidéo ci-dessus, partagée sur Twitter, jointe à ce message

Le mode classique ramène un gameplay old-shcool vous proposant de combattre à travers cinq niveaux remplis de démons et et défier les boss mortels de Gebel.

Un peu de Castleva... euh... de Curse of the Moon pour Ritual of the Night ? Comme c'est intéressant. Miriam sera donc cette fois uniquement équipée d'un fouet et usera d'armes secondaires très familières, sur un nombre de stages qui, dans les années 80 et au début des années 90 était une norme (si, si, j'vous jure).

Bloodstained : Ritual of the Night est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.