Newzoo publie une étude sur la consommation de skins/cosmetiques dans les jeux aux USA

Une étude menée par l'entreprise Newzoo en partenariat avec DMarket s'est intéressée aux cosmétiques dans les jeux vidéo sur le marché américain. Voici ce qu'il en résulte...

Via cette nouvelle étude on apprend ainsi que 43% des joueurs actifs utilisent des skins pour améliorer/changer l'apparence de leurs personnages, armes ou véhicules. La catégorie d'âge est découpée en 3 parties :

Génération Z pour 13-25 ans

pour 13-25 ans Génération Y pour 26-36 ans

pour 26-36 ans Génération X pour 36-45 ans

Celle qui est la plus à même d'utiliser des skins et désireuses est la génération la plus jeune soit la Génération Z. Comme on pouvait s'en douter ce sont toutefois les plus âgés qui dépensent le plus d'argent. Comme quoi la carte bleue de papa-maman ne suffit parfois pas.

Pour les jeux avec le plus gros usage de cosmétique et sans surprise aucune c'est Fortnite qui arrive en tête et se taille (largement) la part du lion, avec un classement comme suit :

Enfin on apprend que l'usage des skins se fait principalement via le système d'acquisition in-game et que l'achat de skin n'arrive qu'en dernier dans les usages. En d'autres termes l'achat de skin avec de l'argent réel ne représente que 39% de l'acquisition des skins. Ce qui est déjà pas si mal en fait.

Beaucoup de joueurs se contentent de farmer ou de vaincre pour gagner un skin (quand cela est possible).