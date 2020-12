NieR Re[in]carnation daté au Japon, NieR Automata (5 fois millionnaire) s'invite

Comme on pouvait s'y attendre, le stream de Noël des 10 ans de NieR, toujours en cours au moment où nous écrivons ces lignes, est un moment de fête et de partage autour du producteur Yosuke Saito, déguisé en Père Noël. Le jeu mobile était invité.

NieR Re[in]carnation sera disponible au Japon sur iOS et Android le 18 février 2021. L'événement durant lequel l'information a été partagée étant adressé au joueurs de l'archipel, rien n'a encore filtré concernant l'Occident. Gageons que l'attente ne devrait pas être importante, quand on connaît l'aura de la licence un peu partout dans le monde.

Les androïdes sont là

L'histoire de la petite fille qui va tenter de s'échapper d'un étrange endroit appelé la Cage en compagnie d'un fantôme baptisé Mama sera bien entendu liée au reste de l'univers imaginé par Yoko Taro. Et même mieux que ça, puisque l'on apprend que le RPG mobile de Square Enix et Applibot empruntera trois personnages à NieR Automata. Les androïdes 2B, 9S et A2 deviendront des personnages jouables de NieR Re[in]carnation dès la sortie. Rien d'étonnant pour les protagonistes du jeu dont on vient d'apprendre qu'il s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires - jeux distribués et ventes dématérialisées cumulées.

Quant au remake de celui par qui tout a commencé, le bien nommé pour nous prendre la tête NieR Replicant ver.1.22474487139..., on rappelle qu'il arrivera peu de temps après, le 23 avril 2021 sur PS4, PC et Xbox One.