VR le Futur #107 spécial 2020 : Notre Top 10 des meilleurs jeux VR de l'année en vidéo !

Cette semaine, et plus précisément cette fin d'année 2020, c'est un "VR le Futur" un peu spécial que nous vous proposons ici, puisque VR Singe, notre spécialiste Réalité Virtuelle, a réalisé une émission entièrement dédiée aux meilleurs titres de l'année selon ses critères, et que nous plussoyons largement. Voici donc le Top 10 des meilleurs jeux VR de l'année sur Gameblog !

À voir aussi : VR Le Futur #106 : Jean-Michel Jarre, Myst, Medal of Honor VR... L'émission 100% Réalité Virtuelle

Quel est le titre qui vous ale plus attiré et plus en termes de réalité virtuelle cette année 2020 ? C'est justement ce sur quoi s'est penché VR Singe, établissant ainsi un Top des 10 meilleurs jeux en réalité virtuelle (quelle que soit la machine), sur lesquels il a passé du très bon temps !

Nous ne dévoilerons évidemment rien ici, mais nous vous laissons largement le temps de savoir qui est le numéro UNO, en cliquant sur le bouton "Play" de cette dernière vidéo de l'année !

Comme on dit chez nous, ENJOUAILLEZ et à l'année prochaine !

Notez que vous pouvez (devez !) également retrouver l'animateur de l'émission, VR Singe, dans son Gameblog, où se trouvent notamment des let's play complets et encore plus longs que dans l'émission.

N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce rendez-vous dans les commentaires !

