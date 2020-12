Le géant Tencent rachète Splash Damage (Brink, Gears of War 4, Dirty Bomb...)

Le studio Splash Damage qui a dernièrement travaillé sur le multijoueur de Gears Tactics ou encore qui a oeuvré sur le fameux BRINK il y a plusieurs années (ou encore co-développé Gears of War 4 avec The Coalition), vient de publier un long message expliquant son rachat par le désormais tentaculaire... Tencent.

Le géant chinois Tencent n'a pas fini de racheter des studios à tour de bras. Cette fois c'est Splash Damage qui a été sa proie et qui est donc en quelque sorte, l'heureux "élu".

Le PDG du studio, Richard Jolly n'a d'ailleurs pas hésité à s'exprimer ouvertement sur cette opération :

Nous nous sommes toujours attachés à créer des jeux d'équipe qui suscitent l'amitié et créent des communautés passionnées, et nous nous efforçons de travailler avec des partenaires qui croient en cette mission. Au cours de nos nombreuses discussions avec Tencent, il est apparu clairement que non seulement ils croient en cette mission, mais qu'ils feront tout leur possible pour nous permettre et nous donner les moyens de la réaliser.



Cela va être une nouvelle phase audacieuse pour notre studio, avec une gamme de jeux ambitieux et étonnants, qui vont dans le sens de ce qu'est Splash Damage. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes.

Au passage, le studio en profite pour expliquer que l'année prochaine devrait être la bonne année pour en dévoiler plus sur les projets actuels. Reste à savoir s'il s'agira d'un jeu à part entière ou d'une collaboration pour le multijoueur comme c'est le cas depuis 2016.

Pour mémoire le studio qui se trouve à Londres, existe depuis 19 ans et il se compose à l'heure actuelle de 300 employés.