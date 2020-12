Sons of the Forest : Un second trailer intense et flippant

Le très effrayant The Forest va avoir droit à une suite comme nous avions pu le découvrir lors des Game Awards 2019. Baptisé sobrement "Sons of The Forest", celui-ci revient aujourd'hui avec un nouveau trailer.

Sons of the Forest est comme son aîné un jeu de survie qui a lieu... en forêt ! Ca vous la coupe, hein ? À la différence du premier jeu qui nous permet d'incarner un survivant d'un crash d'avion à la recherche de son fils, ici nous jouerons un survivant d'un hélicoptère militaire.

La forêt, lalalalala

Evidemment, le lieu du crash est toujours cette mystérieuse forêt qui semble renfermer bien des mystères. Le nouveau trailer ci-dessus loin d'être avare en informations permet notamment de découvrir un environnement enneigé, de nouveaux outils et des armes comme un pistolet semi-auto et un taser. On peut aussi apercevoir une nouvelle mécanique de survie donnant la possibilité de creuser directement le sol. Sans doute pour y faire des tranchées et/ou dresser des pièges.

Son of the Forest est prévu pour 2021 et d'après les développeurs, une gros travail a été effectué sur l'I.A.. Reste à voir jusqu'à quel point.