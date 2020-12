La Rédac' de Gameblog vous souhaite une belle et heureuse année 2021 !

Comme chaque année, la rédaction de Gameblog désire prestement vous souhaiter le meilleur pour l'an prochain, que tous vos souhaits les plus fous soient exaucés, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Toute la rédaction se joint évidemment à ces voeux pour clore définitivement l'année 2020 qui fut, hélas une annus horribilis, et commencer 2021 dans de bien meilleures dispositions. Du moins, espérons-le...

Comme vous le savez, cette année 2020 aura été étrange à bien de égards. Confinement, déconfinement, reconfinement... Et j'en passe (et des pires). Pas évident dans ces conditions, surtout quand nous ne sommes pas forcément tous logés à la même enseigne, de demeurer serein et de fournir un travail collectif cohérent.

L'arrivée de la next-gen au sein de la rédaction nous a réellement obligé à faire preuve de "souplesse" et d'imagination, mais aussi de temps de travail supplémentaire, pour assurer un minimum vital les concernant. En espérant que ceci vous aura plu !

"La Quoti" est née

Tant bien que mal, nous avons également réussi à continuer à sortir des émissions que l'on appelle communément des Podcasts (en pause durant la trêve des fêtes de fin d'année), et de créer un autre rendez-vous, désormais incontournable, appelé La Quotidienne, et que le monde entier nous envie. Merci à ce propos, à l'implication de Poufy, Nanix et Thomas (ainsi que tous les membres de la rédaction), pour que ceci ait pu voir le jour, malgré les difficultés de logistique et autres soucis inhérents à ce genre d'émission. Oui, on raconte notre vie, mais pas plus que tous les humains à base de Selfies et de "MOI, JE" à longueur d'année. Bref !

La Team GB est dans la place

L'heure justement de remercier toute la core team, donc, mais également les pigistes, qui, au péril de leur vie, nous apporte chaleur humaine et Tests quand leur agenda de ministre ou de soignant de l'impossible n'est pas surchargé. A tout seigneur tout honneur, le très urgentiste et héliporté Dopamine, mais aussi Éva, Eve, Joniwan, Filipe, Yann, VRSinge, Rami, Olivier Cortinovis, sans oublier Nerces. En espérant qu'ils continueront à nous soutenir mentalement pour entamer l'année 2021 dans de meilleurs auspices (and love).

Nous ne vous oublions évidemment pas, vous cher(e) lectrices et lecteurs de tous poils pour votre fidélité, et sans qui tout ceci ne serait guère possible, ainsi qu'à tous les modérateurs du site, petits et grands (désolé pour la soirée Premium promise depuis tant de mois, snibirf...). Mille fois MERCI !

Quid de l'année 2021 ?

Il est difficile de se projeter en 2021, avouons-le humblement. Quid des salons E3, TGS et autres PGW ? Seront-ils d'ores et déjà à passer dans la catégorie "pertes et profits" à cause de cette vie covidée ou reste-t-il un (maigre) espoir, de les revoir en "live" ? Telle est la question à 1 million de brouzoufs. Quoiqu'il en soit, on y croira jusqu'au bout, en espérant que tout puisse revenir à la "normale" dans une certaine mesure. Sans continuer à faire tout et n'importe quoi. La folie des hommes, tout ça...

En bref, il faudra tant bien que mal, continuer à rester vigilant, tout en restant fidèle à nos "habitudes" quelques peu chamboulées, et surtout en s'adaptant à la situation, qu'elle quelle soit. L'année 2020 nous a en effet appris qu'il était possible de faire "autrement", sans passer à la trappe des rendez-vous vidéoludiques cruciaux tels que des salons, des remises de prix, des interview et autres présentations live de jeux etc.

PS5 et Xbox Series en fer de lance... Et la Switch Pro ?

Forcément, les sorties des consoles next-gen PS5 et Xbox Series ont été quelque peu éclipsées par ces multiples reconfinements, qui ont mis à mal la stratégie bien huilée des constructeurs. Cela n'a pas empêché ces deux machines de guerre à s'écouler en continu, quand bien même la pénurie continue de sévir en cette fin d'année. Il est en effet peu évident de se procurer une de ces machines (surtout la PS5 a priori), et tout le monde n'en aura pas sous le sapin, toute la chaine de production ayant été impactée, et la demande sans doute bien plus forte que prévu.

2021 devrait donc permettre, si tout se remet en place correctement, de pouvoir servir tout le monde d'ici à la fin de l'année fiscale, en mars prochain. Quant à la possibilié d'une Switch Pro, qui viendrait lancer un certain Zelda : Breath of the Wild 2, rien n'est moins sûr, tant les ventes de Switch sont au zénith depuis de nombreuses semaines maintenant. Nintendo n'a en effet pas pour habitude de brûler les étapes d'une stratégie ben établie. Mais avouons-le, ce serait une bien belle surprise de la part du constructeur de Kyoto, et sans doute une "arme" plus équitable pour lutter contre les deux "grosses" consoles de Sony et de Microsoft. Mais d'ici là, quel suspense...

Chers aminches... Il est plus que temps de vous souhaiter une...

Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous au nom de toute la rédaction de Gameblog (sur ma vie) !