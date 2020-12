AirPods Max : Une édition "Sport" moins chère pour 2021 ?

Il y a peu, Apple dévoilait son casque haut de gamme (et onéreux) AirPods Max. Le prix de 629 euros pouvant être un frein, il est possible qu'une version plus abordable soit disponible pour l'année 2021.

Difficile d'impacter un large public avec un casque à 629 euros. Disons qu'il est difficile pour beaucoup de monde d'envisager une telle somme pour un simple casque et visiblement l'accueil pour l'AirPods Max a été assez froid.

Ainsi le compte Twitter Apple Rumors, qui a à plusieurs reprises vu juste avec des infos en fuite, a publié le message suivant :

Over-ear AirPods, $400, coming in the middle of next year. Sports silicone material, weighs about 290g, slightly smaller earpads. - Apple RUMORs (@a_rumors1111) December 22, 2020

Les AirPods supra-auriculaires, 400 dollars, seront disponibles au milieu de l'année prochaine. Matériau en silicone pour le sport, pèse environ 290g, oreillettes légèrement plus petites.





Evidemment ceci n'a rien d'officiel mais ca semble tout à fait logique et possible si l'on suit le passif d'Apple à ce sujet, avec des gammes de produits du même type mais plus abordables un peu plus tard.

Avec un prix inférieur, il faudra sûrement s'attendre à une batterie moins endurante (actuellement 20 heures d'écoute avec le casque actuel). Reste à savoir aussi si ce modèle Sport se doterait de la possibilité de changer les coussinets qui bien souvent s'abiment avec le temps.

Wait and see mais cette rumeur n'a rien de folle.