Age of Water se montre en vidéo, un jeu entre Sea of Thieves et Waterworld ?

Il est facile de faire le parallèle avec le film de Kevin Coster, Waterworld, sorti il y a des lustres désormais, et qui dépeignait le monde sous les eaux, dans un avenir plus ou moins proche désormais. Gaijin Entertainment avec The Three Whales Studio a en effet dévoilé sa nouvelle aventure en ligne Age of Water, qui reprend tout à fait ce hème flippant mais néanmoins réaliste à plus ou moins long terme...

Situé dans un monde aquatique post-apocalyptique et développé en tant que titre made in Gaijin inCubator (Russe), Age of Water sera disponible pour PC sur la plateforme gaijin.Net. Le premier test Alpha pour Age of Water commence bientôt.

Age of Water raconte ainsi l'histoire d'un futur lointain lorsque la Terre a été transformée en un monde océanique. Les habitants (sur)vivent dans des villes construites sur les structures urbaines qui restent au-dessus de la surface de l'eau, y compris les toits de gratte-ciel et les statues géantes. Quelle classe.

Dans le jeu, vous prenez donc le contrôle d'un bateau à moteur et "voyagez entre les colonies, combattez les pirates, fouillez les vestiges d'une civilisation perdue dans les profondeurs de l'océan et transportez des marchandises de valeur tout en découvrant si la terre mythique existe toujours". Tout un programme ?

Age of Waterworld ?

Concrètement, et malgré la vidéo ci-dessus, j'avoue avoir du mal à voir ce que cela pourrait donner. Un titre à la Sea of Thieves ? Peut-être bien. Encore faudra-t-il que le monde (pas englouti, ou presque), soit à la hauteur des promesses.

Voici ce qu'en dit le studio, par l'entremise de Yuri Miroshnikov, le produtcteur du titre :

Nous pensons que le style visuel lumineux d'Age of Water ainsi que son cadre inhabituel et son haut niveau de liberté plairont aux joueurs qui aiment explorer de nouveaux mondes.

Le studio donne d'ailleurs plus de détails concernant le gameplay en lui-même. Age of Water permettra ainsi aux joueurs d'accomplir des quêtes en solo ou en coopération, mais également de combattre des ennemis contrôlés par l'IA, rassembler des ressources précieuses, profiter des différences de prix entre les colonies et explorer librement les hautes mers du monde ouvert.

Entre les aventures, il sera visiblement possible d'améliorer ses bateaux ou d'en construire de nouveaux à partir des coques et des composants disponibles. Selon que vous soyez un pacifiste ou un va-t'en guerre, votre bateau n'aura évidemment pas les mêmes caractéristiques...

Proposée actuellement en version Alpha, à cette adresse, vous nous en direz des nouvelles !