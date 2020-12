Cyberpunk 2077 sur PS1, un demake super fidèle en vidéo

Depuis le 10 décembre, pas un jour ne passe sans l'on parle de Cyberpunk 2077. Mais laissons de côté les problèmes du jeu sur PS4 et Xbox One et tout ce à quoi CD Projekt RED doit faire face pour retrouver une vraie bulle de bienveillance à son égard. Ou presque.

Comme d'autres jeux populaires avant lui, Cyberpunk 2077 vient de repasser par la case demake. Certains d'entre vous diraient qu'il n'en a pas besoin sur console de génération actuelle. Mais nous avons voulu faire de cet article un lieu sain, à l'abri des sarcasmes, alors respectons, s'il vous plait.

Après Bearly Regal, qui s'était essayé à une retranscription 32 bits sous Dreams en 2019, un certain Anders Lundbjörk a eu envie de donner sa vision de ce que serait Cyberpunk 2077 sur la première console de Sony.

Meilleur que sur PS4 ?

Le maitre-mot de ce court extrait de gameplay ci-dessus, c'est authenticité. Avec une précision ahurissante, le vidéaste est parvenu à recréer une rue de Night City à la perfection. On reconnaît les passants, les véhicules, l'architecture de la ville.

Mais en réalité, tout a été fait pour se moquer des bugs constatés par de nombreux joueurs et que tout un chacun a pu découvrir en ligne : les arbres qui se penchent, les PNJ qui partent en T-Pose, les véhicules qui s'envolent, les crashs et un Johnny Silverhand qui n'est pas épargné non plus... Mordant. Mais, il manque les freezes sur les tutos et le téléphone et les textures s'affichent immédiatement.

Cyberpunk 2077 se joue officiellement sur PC, Xbox One et Stadia.