Le jeu vidéo comme lien entre les générations : Xbox lance l'expérience "Beyond Generations"

Xbox a présenté récemment ce qu'il nomme le "Xbox Beyond Generations", à savoir un programme visant à mettre en avant le "potentiel social des jeux vidéo et à encourager les plus jeunes" à commencer à jouer avec les membres plus âgés de leur famille. Tout à fait louable en soi, car rappelons-le, nous allons tous vieillir. Enfin, si tout va bien...

Pour que ces personnes plus âgées ne se sentent pas isolées et totalement seules dans leur coin, surtout en ces temps de pandémie et de distanciation sociale aigüe, ce qui on le sait d'après de nombreuses études, a un impact réel sur la santé, est donc une bonne bouffée d'oxygène comme le fut la Wii dans les maisons de retraite par exemple.

En effet, nous rappelle Microsoft, une étude de l'IFOP sur les Français et Noël 2020 indique que le nombre de personnes seules à Noël va être en hausse cette année, tout particulièrement pour les personnes de 65 ans et plus. Plus précisément, selon l'étude, 16 % de cette population devrait passer Noël seule, soit 2,2 millions de personnes.

Silver "Geek" Mousquetaire

Le court documentaire ci-dessus met en scène Howard et son petit-fils Dhillon, jouant allègrement à un jeu vidéo en ligne, qui rapproche donc ces deux êtres éloignés par la distance. Et les affres de la vie. Ainsi, pendant quatre semaines, Xbox suit le retour progressif de cette relation qu'ils entretenaient par le passé. On les verra se lancer dans des road trips dans Forza ou naviguer ensemble dans Sea of Thieves, ce qui a priori devrait renforcer leurs liens, quelque peu rompus ces derniers temps, toutefois si personne ne s'énerve sur l'autre. Ce qui peut arriver.

Enfin, sachez que Xbox s'est associé avec plusieurs associations qui veillent aux besoins des personnes âgées, comme Age International, mais aussi par exemple avec l'association Silver Geek notamment.