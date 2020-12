Les casters Chips et Noi présentent le projet One Trick Prod. après avoir quitté O'Gaming

Les commentateurs qui ont fédéré la scène française de League of Legends depuis 2011 dévoilent leurs projets très attendus pour 2021. C'est confirmé : ils continueront à commenter du LoL.

Pendant l'émission de Domingo "Popcorn" hier soir, les commentateurs français Chips et Noi ont dévoilé leur prochain projet après avoir récemment quitté O'Gaming, en emmenant avec eux d'autres personnalités comme Tweekz.

Les deux casters ont annoncé lancer leur propre boîte de production spécialisée dans l'eSport, en collaboration avec Gozulting, appelée One Trick Production (OTP LoL). Cette société diffusera des matchs de League of Legends sur le web. Premier contrat de la chaîne : la ligue française (LFL), qui lancera sa saison 2021 le 19 janvier prochain.

Le meilleur reste à venir ❤️ pic.twitter.com/5bklav8KkV - OTP LoL (@OTP_LoL) December 22, 2020

Il y a deux mois, les deux commentateurs avaient annoncé quitter O'Gaming pour "une vision différente" de celle de la direction. Sur leurs dix ans de carrière, les deux casters ont contribué au développement de la scène compétitive française en organisant des tournois comme le Tales of the Lane, puis en commentant les matchs dans des salles françaises prestigieuses à Lille et Paris.

Peu de détails ont été donnés sur leur futur projet, notamment pour ce qui est des compétitions de League of Legends qu'O'Gaming garderait (en particulier la ligue européenne, LEC, qui rassemble le plus d'audience française) et si des tournois supplémentaires seront organisés.