Activision-Blizzard : De belles promotions sur Battle.net pour les fêtes

La saison des fêtes est une bonne occasion (bien souvent) d'avoir de belles ristournes sur les jeux. Si cela concernait à une époque principalement Steam, cela touche désormais et de plus en plus aussi d'autres plateformes comme Battle.net. Voilà d'ailleurs ses différentes offres. A ne pas manquer ?

À voir aussi : BlizzConline : C'est une première, l'accès au salon virtuel de Blizzard sera gratuit

Si vous avez envie de vous lancer dans un jeu made in Activision-Blizzard c'est peut être l'occasion de vous lancer, avec ces belles baisses de prix pour Noël. Ainsi et jusqu'au 4 janvier 2021, vous avez l'occasion de profiter de :

Call of Duty Black Ops Cold War (le dernier épisode en date) dans son Edition Ultime à -22 % soit 69,99 euros au lieu de 89,99 euros. L'édition normale est elle proposée à -33 % soit 39,99 euros au lieu de 59,99 euros. (le dernier épisode en date) dans son Edition Ultimeau lieu de 89,99 euros. L'édition normale est elle proposée àeuros au lieu de 59,99 euros.

Diablo III : Eternal Collection qui comporte le jeu de base, l'extension et le pack Nécromancien (la totale donc) est à -25 % soit 29,99 euros au lieu de 39,99 euros. qui comporte le jeu de base, l'extension et le pack Nécromancien (la totale donc) est àau lieu de 39,99 euros.

Reaper of Souls tout seule est à -25 % soit 14,99 euros au lieu de 19,99 euros L'extensiontout seule est àau lieu de 19,99 euros

Starcraft II est à -42 % soit 23,07 euros au lieu de 39,99 euros est àeuros au lieu de 39,99 euros

Starcraft Remastered est à -33 % soit 9,99 euros au lieu de 14,99 euros est àau lieu de 14,99 euros

Overwatch : Legendary Edition est à -50 % soit 19,99 euros au lieu de 39,99 euros. L'édition normale est elle à -25 % soit 14,99 euros au lieu de 19,99 euros.

Sur World of Warcraft vous pouvez retrouver des prix sur les montures et sur Call of Duty des prix sur les pack de monnaies virtuelles. Il en va de même sur Overwatch avec des réductions sur les lootboxes.

Vous pouvez retrouver tout ceci sur le site officiel ou directement sur votre lanceur Battle.net.