Gran Turismo a 23 ans aujourd'hui les enfants, et ceci ne nous rajeunit guère

Kazunori Yamauchi vient nous rappeler via Twitter, que ce jour est l'anniversaire de la sortie du premier jeu vidéo Gran Turismo. C'était donc le 23 décembre 1997, ce qui, vous en conviendrez aisément, ne nous rajeunit guère. Bien entendu, j'étais déjà en première ligne pour voir l'histoire en marche. Ou plutôt en route. Et pas qu'à moitié.

À voir aussi : PS5 : Marvel's Spider-Man Remastered prêt à être vendu seul ?

De Gran Turismo premier du nom à Gran Turismo Sport, il s'est écoulé plus de 20 ans. Plus précisément concernant cet anniversaire, pas moins de 23 ans jour pour jour, puisque ce mercredi 23 décembre 2020 fête le presque quart de siècle de sa venue sur Terre de ce jeu de course qui allait changer la face du genre.

On le doit évidemment au très perfectionniste Kazunori Yamauchi et ses équipes chez Polyphony Digital. Après plus de 80 millions de jeux vendus pour la licence entière, le dernier de la série, GT Sport continue de faire son petit bonhomme de chemin, avec de nombreux tournois et un vrai championnat du monde qui a lieu chaque année entre les meilleurs pilotes sur Terre.

Today is Gran Turismo's Birthday.

On December 23, 1997, the first GT was sold in Japan and Asia.

This package image is from the Japanese version that was sold first, featuring the R34 GT-R and the JZA80 Supra. pic.twitter.com/0trLeeK0vM