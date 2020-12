Sony Pictures parle du nombre de films et séries tirés de jeux PlayStation en projet

Après l'adaptation cinématographique de Ratchet & Clank en 2016 et avant celle, si longtemps attendue, d'Uncharted, la machine à porter les licences PlayStation sur petits et grands écrans semble se mettre en route, à croire le patron de Sony Pictures.

Interrogé par CNBC, Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures, s'exprimait principalement sur le sujet, délicat, du délai entre les sorties de films en salles et leur arrivée sur d'autres supports, notamment les plateformes de streaming.

Il en a profité pour glisser qu'il voyait davantage d'intégrations de "produits de divertissement" du groupe Sony. Il annonce que Sony développe trois films et sept séries télévisées tirées de jeux vidéo PlayStation.

Nous n'avons pas encore de plan spécifique. Mais nous avons un programme au sein de la société appelé One Sony ... Vous verrez beaucoup plus d'intégration des sociétés Sony ensemble.

On se souvient de l'ouverture, en 2019, du studio PlayStation Productions, chargé d'adapter les propriétés intellectuelles de la branche vidéoludique de Sony. Shawn Layden, à l'époque à la tête de Sony Worldwide Studios, avait garanti que la structure dirigée par Asad Qizilbash saurait comment d'y prendre. Et que les premiers projets étaient lancés. On connaît leur nombre.

Il ne reste plus qu'à savoir qui sont les heureux élus et si, enfin, Knack va rencontrer son véritable destin et devenir le héros préféré des enfants.

