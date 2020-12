KFC continue de troller et dévoile sa console / PC de jeu avec... réchauffe-poulet intégré

Ce qu'on pensait être une blague pas forcément de très bon goût semble bien finalement être une réalité, à notre grand étonnement. La chaine de restauration rapide KFC vient en effet de créer une console et c'est Intel qui vient de confirmer la chose. A moins que ce ne soit un complot interplanétaire, un de plus... ?

À voir aussi : AMD travaillerait sur une alternative au NVIDIA DLSS

En juin dernier, nous apprenions que KFC planchait sur la mise au point d'une console de jeu pour "concurrencer" Sony et Microsoft. Alors que tout avait le goût et l'odeur d'un troll et d'une blague, Intel vient de confirmer l'existence de la fameuse "console" en question, qui semble être au final, une tour PC.

KFC s'est même associé à un grand nom de l'informatique qui n'est autre que Cooler Master, bien connu pour ses systèmes de refroidissement notamment, afin de concrétiser son étonnant projet. On retrouve également du matériel Seagate et Asus.

Powered by... le chicken ?

Oui c'est réel. C'est alimenté par Intel. Et oui, il y a un réchauffe-poulet intégré.





En allant sur la page officielle du produit on apprend également que l'appareil possède un processeur Intel Core i9 de 9e génération, une mini-carte graphique Asus, deux SSD 1 To Seageate PCIe NVMe. La console en question est VR-Ready et permet de jouer en 4K/240 FPS. Euh, ok !

Pour l'instant il n'y a aucun prix et on ne sait même pas si il s'agira de quelques exemplaires hors de prix ou d'un troll global pour une nouvelle campagne de pub. En tout cas l'objectif est atteint puisque KFC réussit clairement à intriguer.