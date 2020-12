Final Fantasy VII Remake : Square Enix dévoile des morceaux inédits en vidéo

Pour l'équipe en charge du monstrueux remake de Final Fantasy VII, les défis et autres pièges à éviter étaient on ne peut plus nombreux. Mais au-delà d'enrichir le background ou d'emmener l'intrigue vers d'autres Matéria sphères, il fallait également rendre justice à l'incroyable travail du père Uematsu, ce qui n'est, vous en conviendrez, pas une mince affaire.

Fort heureusement pour nos esgourdes d'esthètes et pour l'histoire, le mythique compositeur aussi souriant que moustachu aura su bien s'entourer, et le trio formé avec ses confrères Masashi Hamauzu et Mitsuto Suzuki aura su relever le défi, et avec brio s'il vous plaît.

Costa del Sol majeur

Et si vous pensiez comme nous que la bande originale répartie sur sept CD reprenait l'intégralité du travail fourni durant la composition déjà bien garnie de Final Fantasy VII Remake, sachez que vous vous fourvoyez. Comme les plus grands de ce monde lorsqu'ils laissent libre cours à leur créativité débordante, les trois compères n'auront pas chômé, et tous les morceaux écrits pour l'occasion n'auront pas forcément trouvé leur place dans le jeu final et ses 156 pistes différentes. Bah tiens.

À cette fin, Square Enix sortira le 23 décembre prochain un autre coffret, baptisé Final Fantasy VII Remake Soundtrack Plus, composé de quatre CD qui feront la part belle aux chutes et autres morceaux non-utilisés, histoire de permettre un spectre exhaustif aux insatiables joueurs férus du J-RPG mythique.

Quelle classe !

En attendant sa sortie, une première bande-annonce permet d'avoir un avant-goût de ce qui attend les mélomanes, entre un nouvel arrangement de Bombing Mission ou un morceau résolument rock.

Ceux qui en voudraient toujours plus peuvent dès à présent commander le quadruple album Final Fantasy VII Remake Soundtrack Plus sur la boutique en ligne de Square Enix, pour 37,99 euros, en attendant la suite.