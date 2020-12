CES 2021 : Sony sera présent sur la scène virtuelle, pour présenter des choses vidéludiques ?

On le sait tous plus ou moins, quand on est concerné par la chose "numérique" et high-techiste, le CES (Consumer Electronic Show) a lieu chaque année depuis des décennies désormais. Cette année encore (2021), elle se tiendra, mais bien évidemment dans des conditions bien différentes des précédents éditions. Sony y sera encore, et fête même ses 50 ans de présence. Pour nous présenter des choses intéressantes ? Hmmmmm...

Sony, qui s'apprête donc à fêter ses 50 ans de présence au Consumer Electronics Show (oui, ceci fait donc un sacré bail...), participera bel et bien à l'édition 2021. Et ce sera l'occasion pour le constructeur nippon d'y présenter ses innovations lors de l'événement cette année entièrement digitalisé qui se tiendra come vous le savez sûrement, du 11 au 14 janvier 2021.

On nous annonce ainsi que Sony occupera la scène virtuelle principale du CES 2021, une opportunité sera laissée aux viewers de tous poils, de suivre sa conférence de presse en direct le lundi 11 janvier 2021 à 23h (heure française). Les détails complémentaires et le lien vers la conférence à venir, sur une plateforme Sony créée spécialement pour l'occasion, seront donnés ultérieurement. Verrons-nous des choses concernant le futur de la PS5 ? Son casque VR ? Des choses qui n'auront rien à voir avec la choucroute vidéoludique ? Hmmm qui vivra verra, comme toujours.

Peu de français représentés

Compte du format "tout numérique" de cette édition, sachez que les exposants n'y perdront pas forcément au change niveau coût, puisqu'il leu faudra désormais débourser pour un "stand", un peu moins de 2000€ au lieu des 20.000€ habituels.

Pourtant, selon Business France, qui s'occupe de la présence de ces start-up à l'échelle mondiale sur ce salon notamment, seulement 113 sociétés françaises nouvelles devraient figurer dans la liste du CES, contre "plus de 150" sur l'édition 2020. Un "boudage" en règle compte tenu de la pandémie ? Sans doute...