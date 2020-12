Fall Guys : Une vidéo de Noël et un costume gratuit jusqu'à la fin de la semaine

Sa saison 3 lancée la semaine dernière, et la période étant plus au repos, le petit jeu devenu très grand de Mediatonic et Devolver dispose d'un peu de temps pour faire plaisir à ses joueurs, en les remerciant avec une vidéo 100% esprit de Noël.

Les temps comme les oeufs sont durs, dirait un homme qui a pris pour habitude de survivre. Et c'est vrai que cette année 2020, pour le moins singulière, nous pèse un peu trop sur les épaules. On aimerait pouvoir se relâcher, penser à autre chose... Pour essayer d'échapper à ce virus auquel, nous l'espérons, vous ne donnez aucune chance de proliférer, tout en la jouant convivial, il y a un certain Fall Guys : Ultimate Knockout.

Oh Oh Oh !

Le Battle Royale coloré inspiré d'Intervilles avait envie de montrer sa gratitude envers les millions de joueurs qui sont tombés pour lui. D'abord avec cette vidéo live-action qui montre comment un Fall Guy, gros, mou, gauche et un peu trop obsédé par l'idée d'attraper tout ce qui bouge - aucun lien de parenté avec un célèbre homme politique - essaye de s'intégrer dans le monde réel, mignon. Et ensuite, de manière plus concrète avec un bonus. Jusqu'à ce vendredi 25 décembre, un costume de Père Noël est offert en jeu. Rien à dépenser. Merci. Au revoir. La bise.

Fall Guys : Ultimate Knockout est disponible sur PS4 et PC.