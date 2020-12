Star Wars : La série sur Boba Fett officialisée par Disney

La saison 2 de The Mandalorian est à peine terminée que Disney en profite déjà pour annoncer une nouvelle série "spin-off" basée cette fois sur un chasseur de primes inoubliable !

Personnage emblématique de la saga Star Wars, Boba Fett va donc avoir sa propre série. Celle-ci est baptisée The Book of Boba Fett et est prévue pour décembre 2021 sur Disney +. On y retrouvera le duo d'acteur Temuera Morrison et Ming-Na Wen, respectivement dans le rôle de Boba Fett et Fennec.

Le tout sera produit par Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez. La série fera bien évidemment partie du même univers que la série The Mandolorian et elle se situera comme elle après Le Retour du Jedi. Il est amusant de constater que la série Boba Fett fut la toute première à germer dans l'esprit des scénaristes de chez Lucasfilm bien avant le rachat de la licence Star Wars par Disney. Peut-être en apprendra-t-on ainsi plus sur la façon dont il a échappé au Sarlacc et ce qu'il a fait depuis la libération de Han Solo.

Attention spoil : ne pas lire ci dessous sans avoir vu le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian

De manière plus directe, la série a en fait été officialisée lors du dernier épisode en date de la saison de The Mandalorian. Puisque ce cher Boba Fett retourne dans la palais de Jabba dans la scène post-générique, pour se venger d'une partie de la Cour du Hutt.