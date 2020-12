Xbox Games With Gold : Les jeux "gratuits" de janvier 2021 annoncés

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit. Et voici ce qui les attend pour le premier mois de l'année 2021.

Le mois de décembre touche à sa fin. Le temps de récupérer The Raven Remastered, BLEED 2, Saints Row : Gat out of Hell et Stacking sera bientôt totalement révolu. Vous pourrez passer à la suite. Et la suite, pour janvier 2021, c'est toujours plus de jeux gratuits, qui permettront de remettre les pendules à l'oeuvre en réglant une bonne fois pour toutes ses comptes.

Petit cauchemars et morts se levant

Le fois gras et boissons alcoolisées digérés, que faut-il espérer de 2021 en matière de jeux gratuits pour le début d'une année qu'on espère autrement plus réjouissante ? Eh bien deux jeux Xbox One, un jeu Xbox 360 et même - c'est cadeau - un bon vieux titre Xbox tout court que vous pourrez placer dans votre ludothèque à partir du vendredi 1er janvier :

Pour le mois de janvier 2021, les jeux Xbox "gratuits" seront :

Little Nightmares (du 1er au 31 janvier) - Xbox One

Dead Rising (du 16 janvier au 15 février) - Xbox One

The King of Fighters XIII (du 1er au 15 janvier) - Xbox 360

Breakdown (du 16 au 31 janvier) - Xbox

