Chivalry 2 se confirme pour 2021

À l'origine, Chivalry II devait sortir en cet an de grâce 2020. Mais Covid-19 oblige, ce n'est évidemment pas le cas. Toutefois le studio Torn Banner a voulu se montrer rassurant.

Si vous avez envie de batailler bravement pour l'ordre Mason ou le royaume d'Agatha, il va falloir patienter encore un peu puisque Chivalry 2 ne sortira finalement que l'année prochaine. Comme mentionné ci-dessus, il devait initialement sortir en 2020. Mais ça c'était avant l'apparition d'un certain virus.

Voilà le message qui a été publié par Torn Banner :

Chivalry 2 reste en bonne voie pour notre date de sortie prévue en 2021. Nous aurons plus d'informations sur une date de sortie spécifique dans les mois à venir. Nous avons mentionné dans notre dernière mise à jour que notre décision de reporter de 2020 à 2021 signifierait "plus de cartes et de fonctionnalités de jeu seront jouables au lancement que ce que nous avions prévu à l'origine" - et nous le pensons absolument ! Tout ce qui a été montré publiquement, dans les vidéos et sur notre stand à la PAX East plus tôt en 2020, ne fait qu'effleurer la surface de ce que les joueurs peuvent faire dans Chivalry 2. Les testeurs Alpha n'ont eu qu'un petit aperçu.

Voilà qui est encourageant. Car même si le jeu est repoussé cela a été une bonne opportunité pour le studio de préparer plus de contenus pour la sortie

Chivalry II est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.