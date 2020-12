The Simpsons : Un jeu Dreamcast inédit découvert dans un kit de développement, la vidéo

Alors que le cartoon créé par Matt Groening, Sam Simon et David Silverman fêtait jeudi dernier le 31ème anniversaire de sa diffusion sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, The Simpons continue, malgré des audiences en chute libre, de nous surprendre.

Près de vingt ans après sa disparition, nous découvrons aujourd'hui qu'un jeu The Simpsons était en développement sur Dreamcast au tout début des années 2000. Si les 128 bits de la concurrence avaient pu accueillir quelques titres à la qualité plus ou moins discutable (citons pêle-mêle Road Rage, Skateboarding, ou Hit & Run), la dernière console de SEGA n'avait jamais eu cette "chance", du moins le pensait-on.

Fly vs. Fly

C'était sans compter sur l'astuce de "sreak", un joueur curieux et en possession d'un kit de développement amoché, mais dont le disque dur contenait encore quelques précieuses données. L'intéressé a ainsi pu mettre la main sur une version jouable de The Simpsons : Bug Squad !, un jeu d'action qui rappellera peut-être aux grands enfants que vous êtes restés un certain Toy Commander, sorti sur la même machine au funeste destin.

Ce titre développé par Red Lemon Games (fermé en 2003 après avoir fait faillite) nous proposait d'incarner un insecte évoluant dans la maison colorée de la célèbre famille américaine. Un développeur curieux du nom de "megavolt85" s'est emparé des fichiers, et a ainsi pu reconstituer cette démo technique (le jeu ne semble pas avoir dépassé ce stade) désormais jouable, en passant par ici.

L'insecte esseulé peut ainsi déambuler dans le rez-de-chaussée du 742 Evergreen Terrace, et croiser Homer dans un univers cel-shadé de belle facture pour l'époque. Les collisions absentes et la présence d'une unique bouton de saut atteste d'un état encore embryonnaire, mais qui témoigne d'un souci du détail, comme l'atteste la diffusion de Reservoir Cats sur la vieille télévision cathodique, disparue à l'arrivée de la saison 20.

Rien n'avait jusqu'ici filtré sur The Simpsons : Bug Squad !, et nous ne savons malheureusement pas pourquoi le projet n'aura finalement pas vu le jour sur Dreamcast, bien que la date d'octobre 2000 mentionnée dans la démo (et disponible dans notre galerie d'images) nous rapproche du retrait de la console annoncé en janvier 2001.

Il ne vous reste plus qu'à vous délecter de cette dizaine de minutes d'un gameplay bien rudimentaire pour imaginer ce que Red Lemon Games aurait pu nous offrir. Comment dit-on déjà ? Ah oui : Ho ho ho, merry everyone !

Que pensez-vous du potentiel de cette démo ? Auriez-vous aimer jouer à la version finale ? Et quel est votre jeu The Simpsons préféré, si tant est qu'il en ait un ? Faites-nous part de vos avis jaunâtres dans les commentaires ci-dessous.