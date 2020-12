Epic Games Store : Le troisième des 15 jeux gratuits de fin d'année est long dans la nuit

Comme annoncé il y a quelques jours, la boutique en ligne d'Epic a lance dès ce jeudi 17 décembre deux opérations : ses Soldes d'Hiver et, à l'instar de l'an passé, un jeu par jour en cadeau. Voici "die nummer drei".

Les Soldes d'Hiver sont toujours en cours avec jusqu'à 75% de réduction et le retour des coupons de 10 euros après chaque achat, valables sur des jeux d'une valeur minimum de 14,99 euros. Mais nous ne sommes, toujours, toujours pas là pour cela.

Il est temps de parler du deuxième des 15 jeux gratuits jusqu'à l'an prochain. Après Cities Skylines et Oddworld : New 'n' Tasty, l'Epic Games Store offre aux joueurs l'opportunité de mettre The Long Dark dans leur panier puis leur ludothèque pour pas un rond et pour la vie.

Voici le pitch de ce jeu assez ramenard sur les bords :

Une expérience contemplative de survie et d'exploration qui défie les joueurs solos de réfléchir par eux-mêmes alors qu'ils explorent de vastes étendues sauvages et glacées à la suite d'une catastrophe géomagnétique. Juste vous, le froid, et tous les dangers que Mère Nature a en réserve...

Attention cependant, vous n'avez pas toute la vie pour l'ajouter sans frais supplémentaire dans votre ludothèque. Chaque jour à 17h00, le cadeau change. Vous avez donc moins de 24 heures, là, maintenant, pour en profiter en vous rendant directement sur cette page avec un compte Epic Games.

Rendez-vous demain pour le suivant.