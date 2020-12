Control Ultimate Edition daté sur PS5 et Xbox Series X|S, premier teaser vidéo

La version nouvelle génération d'un des jeux de 2019, qui est aussi l'une des plus grandes réussites commerciales de son studio, arrivera l'an prochain, au début de son deuxième mois.

La version Next-Gen de Control Ultimate Edition sera disponible en téléchargement sur PS5 et Xbox Series X|S à partir du 2 février 2021. La version physique est quant à elle prévue pour le 2 mars 2021.

Entre perf et qualité

Bref, le studio finlandais avait aussi à coeur de nous en montrer un petit bout, avec la fonctionnalité qui va tout changer pour les consoleux Next-Gen : le choix dans les options visuelles d'évoluer en mode Performance ou en mode Graphismes. Le premier vise les 60 images par seconde et nous prive du ray-tracing. Le second préfère les 30fps pour un rendu plus soyeux et ce fameux ray-tracing qui fait tout briller.

La vidéo ci-dessus n'est qu'un petit avant-goût avant un vrai trailer que Remedy nous promet pour bientôt. À noter que le monsieur communication, Thomas Puha, a confirmé que le menu, qui montre une option pour les gâchettes, révèle bien que la DualSense aura droit à un traitement de faveur pour plus de sensations. Miam.

En attendant, Control est disponible sur PS4, Xbox One, PC et grâce au Cloud sur Switch.