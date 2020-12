The Game Awards : Des audiences monstrueuses pour l'édition 2020

C'était il y a un peu plus d'une semaine. On attendait que les Game Awards 2020 nous parlent chiffres un peu plus tôt. Il aura fallu attendre que le producteur et animateur Geoff Keighley ait appelé chaque spectateur individuellement pour être sûr qu'il n'y aurait pas de tromperie. Et maintenant, ça y est.

The Game Awards 2020 a été regardé par plus de 83 millions de personnes dans le monde. La croissance est de 83% par rapport à l'an passé (45,2 millions) et, incroyable mais vrai, si j'étais vous je jouerais le 8 et le 3 en numéros chance à l'Euromillions, le pic de spectateurs suivant l'événement en simultané est de 8,3 millions de personnes. On rappelle que le show a débuté en 2014 avec "juste" 1,9 million de spectateurs. Et ce n'est pas parti pour s'arrêter.

This year #TheGameAwards viewership grew over 83% to more than 83 million livestreams.



This is beyond our wildest expectations; I was just happy we could even produce the show this year.



Thank you for watching and being a part of this global community. pic.twitter.com/gAKIb68jHp - Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 17, 2020

Geoff Keighley en profite pour apporter d'autres chiffres qui montrent une progression fascinante, peut-être aussi grâce à des horaires plus compatibles avec les fuseaux horaires européens.

Le pic de viewers sur Twitch a doublé (2,63 millions), le temps de visonnage a bondi de 129% et plus de 9.000 streamers ont retransmis les Game Awards. Sur les réseaux sociaux, là aussi, on a bien plus parlé de la cérémonie (+31%, et +65% pour les créateurs) et le hashtag a été employé 107% plus qu'en 2019. Une telle croissance, ça donner de l'espoir. Non ? Rien à voir ? D'accord.