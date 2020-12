House of the Dragon : Le prequel de Game of Thrones précise sa date de sortie

Sans doute la série ayant connu le plus de succès, Game of Thrones s'offre un prequel qui est baptisé "House of The Dragon". Chance ou hasard de la vie, on a enfin une fenêtre de sortie pour patienter.

HBO n'allait pas s'arrêter en si bon chemin et malgré un dernier épisode de la série Game of Thrones un poil en dessous selon une partie du public, cette série a eu un franc succès à travers le monde. Il n'en fallait pas plus pour les producteurs et les scénaristes qu'ils se penchent sur une nouvelle série dans l'univers de George RR Martin.

Il s'agit de House of The Dragon, une série qui se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones et qui s'attardera sur la Dynastie Targaryen. Il devrait donc être question de dragons, beaucoup de dragons ! Et la série sera disponible (c'est désormais officiel) en mars 2022.

On connait déjà quelques acteurs qui participeront à l'aventure avec au casting Paddy Considine, dans le rôle du roi Viserys Targaryen, Emma D'Arcy dans le rôle de Rhaenyra Targaryen, Matt Smith qui interprétera Daemon Targaryen et Olivia Cooke qui jouera Alicent Hightower.

George R.R. Martin devrait lui superviser une partie de la série.