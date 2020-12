Riot Games : Un MMO League of Legends en préparation

Des fois, il faut attendre des événements bien précis pour obtenir des informations. D'autres fois, il suffit de poser une question sur les réseaux sociaux pour avoir droit à une annonce totalement inattendue.

Le monde de Runeterra a encore beaucoup de légendes à nous conter. Riot n'en est finalement qu'au début de l'histoire, et tous ses projets sur le feu ou arrivés à maturité plus ou moins récemment, comme Wild Rift, ne sont peut-être que la partie émergée d'un iceberg bien plus important.

Greg Street est le vice-président en charge de la propriété intellectuelle chez Riot Games. Tranquillement, sur Twitter, il a eu envie de se décharger d'un secret qu'il avait l'air de porter depuis trop longtemps. Le genre de déclaration qui fait le buzz à coup sûr :

I have news!



My recent job at Riot has been to help develop the League universe, which we're going to need!



Because it is time. My new job is to kick off a big (some might say massive) game that many of you, and many Rioters, have been asking us to create.



PS We're hiring