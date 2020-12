NieR : Un llivestream très spécial la veille de Noël

Si le 24 décembre risque de n'avoir pas exactement la même saveur, surtout s'il vous vient à l'esprit de garder votre masque en essayant de manger avec vos proches, cela ne veut pas dire que l'esprit de Noël est mort. La preuve, Square Enix fera un cadeau aux japonais de NieR ce jour-là.

À voir aussi : The Game Awards : Nier Replicant ver.1.22474487139 se (re)montre dans une vidéo courte mais dantesque

Le 24 décembre, à partir de 18h30, heure de Tokyo (10h30 chez nous), le producteur de Square Enix, Yosuke Saito se transformera en Père Noël. Enfin presque. Pendant près de cinq heures, il sera à l'antenne sur Niconico et YouTube pour discuter de NieR avec ses invités, comme l'a annoncé la compagnie.

Parmi les intervenants qui parleront notamment de NieR Automata et NieR Replicant ver.1.22474487139..., on trouvera bien entendu le directeur créatif Yoko Taro, mais aussi des acteurs et actrices, des développeurs des différents jeux de la licence, et le compositeur Keiichi Okabe.

Une performance musicale de deux chansons, par Keigo Hoashi et Takanari Gotou conclura même cette émission. Aura-ton droit à des révélations ou du gameplay supplémentaire pour le remake attendu pour le 23 avril 2021 sur PS4, Xbox One et PC ? Ce serait hotte.