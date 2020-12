CES 2021 : Nvidia programme son événement "GeForce RTX : Game On"

À partir du 11 janvier et jusqu'au 14 janvier se tient comme chaque année le CES, le fameux salon des technologies modernes nouvelles. La grosse différence de cette édition 2021 c'est qu'elle se tient intégralement en ligne, COVID-19 oblige. Nvidia annonce d'ailleurs déjà son propre événement pour l'occasion.

Le coronavirus 2019 rend les choses un peu plus tristes cette année avec un événement CES en ligne mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de belles surprises. On peut en avoir pour preuve cet événement Nvidia qui est baptisé GeForce RTX : Game On.

Ce dernier aura lieu à 18h00 le 12 janvier 2021. Pour une fois ca ne sera pas Jensen Huang à la présentation (PDG de Nvidia) mais Jeff Fisher, qui n'est autre que le vice-président senior de la branche GeForce de Nvidia. Vous l'avez compris, cela va concerner avant tout les cartes graphiques pour le grand public et on devrait en toute logique en savoir plus sur cette fameuse RTX 3060 double modèle.

On devrait aussi en apprendre davantage sur les versions mobiles des cartes RTX 3070 et 3080 qui doivent équiper les laptops nouvelle génération. Bref, logiquement de belles surprises en perspective.

L'événement pourra être suivi sur la page officielle.