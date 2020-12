Street Fighter V Champion Edition : Dan Hibiki arrive en février 2021, Capcom s'adapte au Covid-19

Si le lancement de Street Fighter V nous avait permis d'émettre quelques doutes sur le nouveau modèle propose par Capcom, force est de constater que plus de quatre ans plus tard, et après quelques révisions, le jeu aura su trouver son public, et s'inscrire dans la durée, notamment grâce à plusieurs saisons de combattants additionnels.

L'éditeur d'Osaka déroulait d'ailleurs cet été le planning de la Saison 5 des combattants de rue, qui s'ouvrira avec l'arrivée du plus comique des pugilistes, Dan Hibiki, avant que Rose, Oro, l'invitée Akira Kazama et un personnage mystère ne viennent refermer la parenthèse.

Cinquième Dan

En attendant de retrouver le maître du karaté du Saikyo en grande forme, le nouveau producteur de la Champion Edition Shuhei Matsumoto a tenu à prendre la parole pour revenir sur une année pas comme les autres, et rappeler les nouvelles priorités de Capcom :

A message from Street Fighter V Producer Shuhei Matsumoto: pic.twitter.com/aSqZMK3BRh - Street Fighter (@StreetFighter) December 18, 2020

Bonjour à tous, je suis Shuhei Matsumoto, le producteur de Street Fighter V. Cela fera bientôt cinq ans que le jeu est sorti, et nous voulions prendre un peu de temps pour vous dire à quel point nous sommes reconnaissants que tant de joueurs continuent d'en profiter. L'année 2020 a été difficile à causes des effets du Covid19, qui a eu un impact significatif sur nos vies et notre façon de travailler. De ce fait, nous avons adapté les phases de développement pour faire primer la sécurité de nos équipes et de leurs familles.

L'intéressé en profite pour officialiser l'arrivée de Dan au mois de février 2021, qui marquera donc le coup d'envoie de cette Saison 5, qui sera, c'est juré, la dernière. Avant l'arrivée de Street Fighter VI ? Rien n'est moins sûr...