Hades nous laisse transférer nos sauvegardes entre Switch et PC

Après l'arrivée d'un certain Among Us qui ne connaît pas les frontières, au tour d'un des jeux de l'année, signé Supergiant Games, d'entrer dans la modernité, nom de Zeus !

La dernière mise à jour de Hades intègre le transfert de sauvegardes entre les versions PC et Nintendo Switch. La fonctionnalité est arrivée en grandes pompes pour le très remarqué Rogue-lite des créateurs de Bastion et Transistor.

Hermes is here with some good news: Our Cross-Saves update for HADES is out now on Nintendo Switch!💾↔️☁️



Please read the in-game Help & Info section for details. This update also includes various other improvements from our post-launch PC patches. #HadesGame #NintendoSwitch pic.twitter.com/UgwBRQsUOo