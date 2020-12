Elite Dangerous Odyssey parle de son combat en vue FPS avec du gameplay

Elite Dangerous Odyssey, la prochaine extension majeure pour le jeu de simulation spatiale, doit permettre d'ajouter des combats en vue FPS. Et c'est justement le sujet de la vidéo du jour sous forme de carnet de développeur.

À voir aussi : Elite Dangerous Odyssey dévoile de nouvelles images en vue FPS

Elite Dangerous va enfin pouvoir s'offrir des phases d'exploration à pied mais aussi des combats à la première personne. Si vous voulez en savoir davantage sur le sujet mais aussi et surtout en voir plus que le simple extrait diffusé lors des Game Awards, vous pouvez admirer la vidéo ci-dessus.

Une extension homérique

Comme l'indique la bande annonce, il s'agit d'extraits de phases pré-alpha donc les choses vont changer d'ici à la sortie en 2021. Ca permet quand même de se rendre compte du travail énorme effectué notamment sur les divers animations de combat et le sons.

On notera par exemple l'enregistrement de véritables sons d'armes pour proposer un rendu réaliste lors de l'utilisation de l'armement. On est donc bien loin d'une simple simulation spatiale. Pour mémoire ce contenu est toujours prévu pour début 2021 et il est d'ors et déjà possible de le précommander sur PC.