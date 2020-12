Nvidia : La RTX 3080 Ti finalement en février ? Quid de la RTX 3060 ?

Les rumeurs ne cessent de se propager sur la RTX 3080 Ti. Cette fois-ci, la nouvelle - potentielle - information provient du très renseigné IgorsLab. Voilà ce que l'on apprend.

À voir aussi : Nvidia RTX 3060 Ti : De nouveaux benchmarks dévoilent les performances du GPU

Comme on pouvait s'en douter, Nvidia aurait attendu d'en savoir plus sur les dernières cartes graphiques AMD avant de sortir une RTX 3080 Ti qui aurait pour objectif d'effectuer une "remontada" en termes de puissance. Reste à voir bien évidemment la tarification qui va suivre.

Cette carte viendrait se placer au niveau du rapport puissance / prix entre une RTX 3080 et une RTX 3090. Et elle devrait finalement être disponible non pas en janvier 2021 mais en février de la même année. Si la raison du "report" n'est pas évoquée, on peut imaginer comme toujours un souci de stocks et/ou de production.

Quid de la RTX 3060 ?

Enfin, toujours d'après les mêmes sources, la RTX 3060 serait dévoilée lors du CES 2021 pour un lancement à la fin du mois de janvier. Cette carte serait déclinée en 2 modèles, l'un avec 12 Go de mémoire GDDR6 et l'autre avec 6 Go et moins de coeurs CUDA. Le but étant de pouvoir diversifier l'offre et être présent sur plusieurs tarifications.

Espérons jusque que tout soit clair pour le public car la prolifération de modèles risque potentiellement de perdre beaucoup de gens en route.