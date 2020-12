Death Stranding : Sam se la joue Cyberpunk 2077 dans la nouvelle mise à jour PC

Une nouvelle mise à jour pour Death Stranding est d'ores et déjà disponible, celle-ci ajoute des objets issus de Cyberpunk 2077. Et marque une petite collaboration entre Kojima Productions et CD Projekt RED.

La bande-annonce visible ci-dessus permet de voir le skin de la moto de Jackie Welles dans Cyberpunk 2077 mais également les lunettes de soleil de Johnny Silverhand ou encore un skin assez spécial pour Sam.

D'après le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077, la mise à jour est disponible dès maintenant en téléchargement :

#DeathStrandingPC x #Cyberpunk2077 collaboration is now live! Download the new patch for Death Stranding on PC and enjoy Cyberpunk-themed items for Sam (and more)! pic.twitter.com/0j6sbi78Pc - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 17, 2020

À vous les joies des éléments cosmétiques cools à prendre pour donner toujours plus de style à votre Sam.

Attention spoiler pour Cyberpunk 2077 :

Cette "collaboration" a débuté avec le titre de CD Projekt RED et l'apparition de Hideo Kojima -, qui avait fait un crochet par le studio voilà un petit moment et dont on avait pu découvrir la modélisation en juillet dernier - dans le bar d'un hôtel présent dans une des premières missions du jeu.

hideo kojima in cyberpunk 2077 pic.twitter.com/zBAgQoDnl2 - best of video games (@bestofvidgames) December 12, 2020

Death Stranding est disponible sur PS4 et PC.