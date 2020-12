ARK 2 : Vin Diesel a plus qu'un rôle dans le jeu

Aujourd'hui plutôt reconnu par les plus jeunes pour son rôle de Dominic Toretto dans l'increvable saga cinématographique The Fast & the Furious, Vin Diesel a créé la surprise en étant encore présent aux Game Awards, dans un jeu sans voitures.

Eh oui, rendez-vous compte : Vin Diesel est présent dans ARK 2, dont la bande-annonce en a surpris plus d'un lors de la cérémonie organisée et présentée par Geoff Keighley. Modélisé pour l'occasion, l'acteur et producteur de 53 ans prêtera aussi sa voix à un survivant important du jeu de Wildcard baptisé Santiago. Ce n'est pas tout, puisque d'autres informations ont émergé depuis.

Plusieurs casquettes

On a pu apprendre que Vin Diesel ne se contentera pas d'apparaître dans cette suite. Voici sa première déclaration :

Je m'amuse beaucoup sur ARK et je suis également très heureux de rejoindre l'équipe de Studio Wildcard pour développer l'histoire du jeu et de la nouvelle série animée.

Celui qui aime à répéter qu'il est Groot dans Les Gardiens de la Galaxie et dont le président de Wildcard dit qu'il a passé plus des milliers d'heures sur ARK : Survival Evolved, va donc mettre les mains dans la production, avec un rôle de "president of creative convergence" qu'on vous laisse traduire et conceptualiser. Et ajouter à son CV la supervision d'une série animée où s'exprimeront d'autres stars comme Gerard Butler, David Tennant, Elliot Page, Russell Crowe, Michelle Yeoh et Malcolm McDowell. Réalisée par Jay Oliva, elle sera composée de 14 épisodes de 30 minutes qui décriront les origines de cette terre peuplée de dinosaures.

On prendra soin de rappeler que Mark Sinclair Vincent, de son vrai nom, est l'un des fondateurs du studio Tigon. Il a été très impliqué dans le développement de The Chronicles of Riddick : Escape From Butcher Bay, intégré à la série Riddick, débutée avec le merveilleux Pitch Black, sorti en 2004. À l'époque, déjà, il se savait qu'il était très joueur et que, par-dessus le marché, pratiquait le jeu de rôles. Par la suite, il également été l'une des pièces maîtresses de Wheelman (2009) pas vraiment resté dans les mémoires. Et ne parlons pas de Fast & Furious Crossroads...

