Une offre immanquable sur le nouveau Samsung Galaxy Z Fold2 5G avec 200€ de remise immédiate

À l'approche des fêtes de fin d'année, l'envie de se faire plaisir est plus que jamais dans l'air du temps. Mais parce qu'il n'est pas toujours facile de changer de smartphone sans y laisser des plumes, Samsung vous propose une offre à saisir d'urgence !

Cet article est un contenu sponsorisé

Exceptionnellement, offrez-vous le tout nouveau Samsung Galaxy Z Fold2 5G en profitant d'une réduction exceptionnelle allant jusqu'à 20% de remise sur votre panier pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Fold 2 5G et de deux produits éligibles !

En plus, Samsung vous offre 200 euros de remise immédiate grâce à la reprise de votre ancien smartphone ou de votre tablette, alors il n'y a plus à hésiter.

j'en profite !

L'offre de fin d'année à ne pas rater

La liste des bonnes surprises ne s'arrête pas là, puisque Samsung vous offre pour tout achat d'un Samsung Galaxy Z Fold2 5G le cadeau de votre choix. Vous êtes du genre sportif ? Alors choisissez la Galaxy Fit3, la montre connectée équipée d'un écran AMOLED qui offre en un seul coup d'oeil toutes les informations dont vous avez besoin. Vous êtes plutôt mélomane averti ? Choisissez les Galaxy Buds+ et découvrez le confort sans fil de deux haut-parleurs AKG d'une autonomie de 11 heures.

j'en profite !

L'expérience d'une tablette au creux de votre main

Avec le Samsung Galaxy Z Fold2 5G, ouvrez une fenêtre vers le futur : avec son écran pliable révolutionnaire de 7,6 pouces, découvrez le confort d'une véritable tablette que vous pouvez replier à n'importe quel moment, et glisser dans votre poche. Grâce à ses deux écrans, profitez d'un niveau de multitâche inégalé : lorsque vous ouvrez une ou deux applications sur l'écran extérieur, ces applications continuent à s'afficher sur l'écran intérieur lorsque vous l'ouvrez, pour ne jamais vous interrompre.

Grâce à son écran pliable, le Samsung Galaxy Z Fold2 5G se transforme en véritable trépied. Et ce n'est pas tout : il est possible d'afficher la prévisualisation de votre photo sur l'écran extérieur. Ainsi, la personne que vous prenez en photo pourra immédiatement découvrir le résultat, et ajuster sa pose ou faire un beau sourire !

j'en profite !

L'essayer, c'est l'adopter !

Avec la nouvelle gamme de smartphones signée Samsung, choisissez le smartphone qui VOUS ressemble : choisissez la couleur de votre Galaxy Z Fold2 5G, disponible en Mystic Bronze et Mystic Black, et personnalisez votre charnière, grâce à quatre couleurs disponibles en quantité limitées : Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Blue et Metallic Red, pour offrir à votre smartphone un look unique, comme vous !

Facilitez-vous la vie en optant un paiement mensuel tout en douceur, et plongez dans la nouvelle génération pour seulement 84,17€/ mois. Et pour vous garantir une tranquillité d'esprit Samsung a pensé à tout. À smartphone exceptionnel, service d'exception : l'assurance Samsung Care+ est offerte pendant 1 an avec votre Galaxy Z Fold2. Pour en bénéficier, ajoutez-là simplement au moment de votre commande.

j'en profite !

Des économies de folie

Avec une offre de fin d'année aussi exceptionnelle, il n'y a plus à hésiter ! Ne laissez pas passer cette occasion de vous offrir le smartphone de vos rêves en profitant d'une économie de 20% sur votre panier, d'un bonus de reprise de 200 euros, et du cadeau de votre choix. Et pour plus de sérénité, Samsung vous offre l'assurance Samsung Care+, qui vous garantit une tranquillité d'esprit en toutes circonstances. De quoi commencer l'année 2021 du bon pied !

j'en profite !

En bref :