Legend of Heroes : 3 jeux en 2021, Trails of Cold Steel IV trouve sa date de sortie sur Switch

Si certains aventuriers peuvent déjà découvrir le dernier volet de la parenthèse Trails of Cold Steel avec l'arrivée du quatrième épisode sur PS4, d'autres attendent encore de goûter le conclusif -The End of Saga- sur Switch, comme Atlus l'avait promis.

À voir aussi : DanGanRonpa : Le créateur de la série évoque un quatrième épisode

Le prochain de numéro de l'hebdomadaire Famitsu a en effet offert pas moins de cinq pages d'interview au président de Nihon Falcom Toshihiro Kondo, qui en profite donc pour annoncer l'arrivée de Trails of Cold Steel IV sur Switch pour le 18 mars 2021 au Japon. Espérons que l'Occident n'ait pas à patienter durant les deux années réglementaires qui séparent chaque localisation de la série pour pouvoir en profiter à leur tour. La version PC reste quant à elle prévue pour 2021, sans plus de précisions.

Kuro... kawa ?

Que les apprenti-combattants qui traineraient des pieds à l'idée d'abandonner la Classe VII se rassurent : l'avenir de la série Trails est déjà dans les cartons, puisque le développeur en profite pour officialiser la suite de Hajimari no Kiseki, qui s'appellera Kuro no Kiseki, et qui nous plongera dans la République de Calvard, à l'est du continent, en l'an de grâce S.1208. Kondo a même qualifié Kiseki de "prologue" au futur opus.

Le jeu déjà annoncé pour 2021 profitera d'un tout nouveau moteur qui devrait offrir aux protagonistes une bien meilleure modélisation, et un niveau de détails mieux dans son époque, et se débarrasser des transitions entre les phases de mouvements et les combats. Aucune plateforme n'est pour le moment citée, mais le PDG ne manque pas de préciser que Nihon Falcom ira là où le public répond présent, et que la PlayStation 4 semble remplir ces critères.

Enfin, les plus inquiets ne manqueront pas de relever le chantage à peine voilée de l'intéressé, qui rappelle que si un jeu ne se vend pas, il ne saurait y avoir de suite, et que la série Trails ne saurait échapper à cette règle, aussi mercantile soit elle.

Du petit au grand écran

Et parce qu'il faut bien remplir les cinq pages accordées par Famitsu, Kondo en a également profité pour annoncer l'arrivée de Nayuta no Kiseki, un épisode sorti à l'origine en 2012 sur PSP, sur PlayStation 4 pour... 2021. Décidément. Rebaptisé Nayuta no Kiseki Kai, ce portage profitera évidemment d'une résolution en haute définition et d'une nouvelle interface. Il va y avoir de quoi faire.